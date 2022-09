Tumori, raccolte oltre 100mila firme la per legge sul ‘diritto all’oblio’ (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Ha superato le 100mila firme e le adesioni non accennano a fermarsi: la campagna per il diritto all’oblio oncologico, lanciata da Fondazione Aiom a gennaio, ha dato risultati eccezionali e ha raggiunto l’obiettivo nella notte. La petizione – rende noto l’Aiom – sarà consegnata al prossimo presidente del Consiglio e al capo dello Stato Mattarella per richiedere una legge in grado di tutelare gli ex pazienti oncologici. Oggi sono oltre un milione le persone guarite da un tumore in Italia: per molti di loro, però, la guarigione figura solo in cartella clinica, mentre a livello burocratico continuano a venire considerati malati, con discriminazioni nell’accesso a servizi come la stipula di assicurazioni e di mutui, difficoltà nei processi di adozione e di assunzione sul lavoro. La norma permetterebbe ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Ha superato lee le adesioni non accennano a fermarsi: la campagna per il diritto all’oblio oncologico, lanciata da Fondazione Aiom a gennaio, ha dato risultati eccezionali e ha raggiunto l’obiettivo nella notte. La petizione – rende noto l’Aiom – sarà consegnata al prossimo presidente del Consiglio e al capo dello Stato Mattarella per richiedere unain grado di tutelare gli ex pazienti oncologici. Oggi sonoun milione le persone guarite da un tumore in Italia: per molti di loro, però, la guarigione figura solo in cartella clinica, mentre a livello burocratico continuano a venire considerati malati, con discriminazioni nell’accesso a servizi come la stipula di assicurazioni e di mutui, difficoltà nei processi di adozione e di assunzione sul lavoro. La norma permetterebbe ...

