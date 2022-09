(Di venerdì 30 settembre 2022) Donaldsi offre come mediatore diper allentare la tensione tra: lo fa invitando sul suo social Truth a non far salire la tensione dopo gli incidenti sul Nord Stream e ...

leggoit : Trump: «Colloqui di pace tra Russia e Ucraina li guiderò io?». Ecco cosa ha detto il tycoon -

Contropiano

Donaldchoc: 'Biden nemico dello Stato, lo cacceremo. Fbi disonesta, volevano arrestare mio figlio' Regina Elisabetta, la teoria del complotto: 'La bara è vuota'. Ecco qual è la verità...Tuttavia, Il ritiro unilaterale dell'amministrazioneha avuto come conseguenza il ripristino ... inaugurando 16 mesi diindiretti a Vienna. Durante la visita tenutasi il 25 giugno a ... Biden rimuova Cuba dalla lista nera Donald Trump si offre come mediatore di pace per allentare la tensione tra Russia e Ucraina: lo fa invitando sul suo social Truth a non far salire la tensione dopo gli incidenti ...Giornate di fitti colloqui telefonici e lavori nel silenzio più assoluto per la composizione del nuovo governo italiano.