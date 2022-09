Tre motivi per cui la flat tax di FdI non convince. Parla Morando (Di venerdì 30 settembre 2022) Attenzione a maneggiare la flat tax. C’è qualcosa che proprio non torna nella politica economica di Giorgia Meloni, ora che dall’Europa è arrivata una preziosa proroga affinché la manovra d’autunno possa essere scritta sia dai tecnici di Fratelli d’Italia, sia dal governo uscente di Mario Draghi, nella persona di Daniele Franco, ministro dell’Economia. Di questo è più che convinto Enrico Morando, che proprio al Tesoro è stato viceministro nei governi Gentiloni e Renzi. Prima però, la sponda europea al futuro governo Meloni. “Si tratta di un atto dovuto, per consentire al nuovo governo di prendere in mano la situazione e a quello uscente di preparare tutto il lavoro da consegnare all’esecutivo che verrà, a partire dalla legge di Bilancio. Serve dunque tempo materiale per consentire l’inserimento delle iniziative di chi ha vinto le elezioni. Quindi mi ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 settembre 2022) Attenzione a maneggiare latax. C’è qualcosa che proprio non torna nella politica economica di Giorgia Meloni, ora che dall’Europa è arrivata una preziosa proroga affinché la manovra d’autunno possa essere scritta sia dai tecnici di Fratelli d’Italia, sia dal governo uscente di Mario Draghi, nella persona di Daniele Franco, ministro dell’Economia. Di questo è più che convinto Enrico, che proprio al Tesoro è stato viceministro nei governi Gentiloni e Renzi. Prima però, la sponda europea al futuro governo Meloni. “Si tratta di un atto dovuto, per consentire al nuovo governo di prendere in mano la situazione e a quello uscente di preparare tutto il lavoro da consegnare all’esecutivo che verrà, a partire dalla legge di Bilancio. Serve dunque tempo materiale per consentire l’inserimento delle iniziative di chi ha vinto le elezioni. Quindi mi ...

