Traffico Roma del 30-09-2022 ore 19:00 (Di venerdì 30 settembre 2022) Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare code per Traffico in carreggiata interna tra gli svincoli per l'ospedale Sant'Andrea via Salaria proseguendo ora chiude il Pra Nomentana e Prenestina in carreggiata interna si sta in coda tra le uscite Pontina e Tuscolana a nord di Roma coda per incidente sulla via Salaria a partire dall' aeroporto dell'Urbe sino a Castel Giubileo di Settebagni ancora disagi per Traffico intenso ma anche per i lavori sulla Pontina con le code tra Castel Romano e sino a Spinaceto code anche verso Pomezia tra Spinaceto e Castel di Decima sul Foro Italico si potrà Corso di Francia la via Salaria direzione San Giovanni a che ora era ficcata e le vie del centro a Roma ed al proposito ricordiamo il concerto di Renato Zero ...

