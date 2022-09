Tra il culatello e il blues

(Di venerdì 30 settembre 2022) Prendere spunto dalla Francia, viaggiare, tornare e mettere a frutto gli insegnamenti di chi ha saputo fare meglio di noi nella valorizzazione del territorio e cambiare l’identità e il senso della propria presenza in un piccolo comune della bassa padana. È questa, in grande sintesi, la storia di Massimo Spigaroli, che con il suo nuovo libro appena pubblicato da Multiverso, Una mia idea di cucina gastrofluviale, ci porta nella sua dimensione di sogno e di visione. Grazie alla costanza di un singolo questa zona ha ritrovato identità, ilè diventato un riferimento assoluto nel mondo e il piccolo paese di Polesine Zibello ha conosciuto fama e gloria. All’Antica Corte Pallavicina la storia è iniziata più di cento anni fa, quattro generazioni si sono susseguite, c’è stato il recupero di un vecchio castello e tante ricette sono state tramandate per preservare e ...

Francesso_ : @fikayoluca_ No dai, quello è culatello e sta tra i 50-70 €/kg, c’erano le tigelle (5€), vino (5€), coperto e quel… -

