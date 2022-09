Totti e Ilary, «lei voleva 20mila euro al mese, lui ha detto no»: ecco perché è saltato l’accordo (Di venerdì 30 settembre 2022) Non ci sono accordi, salta tutto. Continua la faida tra Francesco Totti e Ilary Blasi che ormai da mesi riempie le pagine delle cronache italiane. E’ delle ultime ore la news di un’impossibilità di accordo: i due andranno in tribunale. Ogni possibile accordo consensuale tra i due sembra essersi infranto sullo scoglio degli alimenti. La conduttrice tv, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe chiesto 20 mila euro mensili per sé e 17.500 euro per i tre figli, circa 5800 euro ciascuno. Ma l’ex capitano della Roma non ci sta. La controrisposta di Totti è chiara: zero euro per Ilary Blasi e 7 mila al mese per i figli, Chanel, Cristian e Isabel. Due posizioni totalmente distanti da non lasciare alcuna alternativa, se non quella di ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 30 settembre 2022) Non ci sono accordi, salta tutto. Continua la faida tra FrancescoBlasi che ormai da mesi riempie le pagine delle cronache italiane. E’ delle ultime ore la news di un’impossibilità di accordo: i due andranno in tribunale. Ogni possibile accordo consensuale tra i due sembra essersi infranto sullo scoglio degli alimenti. La conduttrice tv, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe chiesto 20 milamensili per sé e 17.500per i tre figli, circa 5800ciascuno. Ma l’ex capitano della Roma non ci sta. La controrisposta diè chiara: zeroperBlasi e 7 mila alper i figli, Chanel, Cristian e Isabel. Due posizioni totalmente distanti da non lasciare alcuna alternativa, se non quella di ...

