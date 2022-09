Totti e Ilary Blasi finiscono in tribunale: lei vuole 20mila euro al mese per sé, lui gliene offre zero (Di venerdì 30 settembre 2022) La separazione tra Totti e Ilary Blasi è definitivamente finita in tribunale. I ricorsi dei legali sono quasi pronti: le pretese economiche da entrambe le parti sembravano essere inconciliabili per trovare un accordo senza ricorrere al giudice. Da un lato la conduttrice che, come spiega il Corriere della Sera, per firmare una consensuale avrebbe chiesto 20 mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per un totale di 37.500 euro in tutto. Il goleador giallorosso invece avrebbe proposto zero euro per lei e 7 mila mensili per i ragazzi. Cifre troppo clamorosamente distanti per poter trovare un ipotetico compromesso fuori dai tribunali. Intanto, mentre ancora si cercava ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 settembre 2022) La separazione traè definitivamente finita in. I ricorsi dei legali sono quasi pronti: le pretese economiche da entrambe le parti sembravano essere inconciliabili per trovare un accordo senza ricorrere al giudice. Da un lato la conduttrice che, come spiega il Corriere della Sera, per firmare una consensuale avrebbe chiesto 20 milaalper sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per un totale di 37.500in tutto. Il goleador giallorosso invece avrebbe propostoper lei e 7 mila mensili per i ragazzi. Cifre troppo clamorosamente distanti per poter trovare un ipotetico compromesso fuori dai tribunali. Intanto, mentre ancora si cercava ...

