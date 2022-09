Totti-Blasi, il divorzio è una guerra: le richieste di Ilary sono da capogiro (Di venerdì 30 settembre 2022) Personaggi Tv. Le richieste per il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi sono sul tavolo. Ma i due non si trovano d’accordo anche perché le condizioni che hanno stilato con i propri avvocati sono agli antipodi. A partire dalle cifre richieste. In più i due è dalla fine dell’estate che hanno iniziato una guerra senza precedenti. Lei ha preso i Rolex di Totti, così lui le ha preso in ostaggio le borse firmate. La divisione dell’enorme patrimonio sarà una bella faccenda da risolvere e non sembra i due siano disposti a compromessi. Ilary, in particolare, avrebbe chiesto all’ex marito una somma da capogiro per lei e per i figli. Come procede il divorzio tra ... Leggi su tvzap (Di venerdì 30 settembre 2022) Personaggi Tv. Leper ildi Francescosul tavolo. Ma i due non si trovano d’accordo anche perché le condizioni che hanno stilato con i propri avvocatiagli antipodi. A partire dalle cifre. In più i due è dalla fine dell’estate che hanno iniziato unasenza precedenti. Lei ha preso i Rolex di, così lui le ha preso in ostaggio le borse firmate. La divisione dell’enorme patrimonio sarà una bella faccenda da risolvere e non sembra i due siano disposti a compromessi., in particolare, avrebbe chiesto all’ex marito una somma daper lei e per i figli. Come procede iltra ...

PaolilloLuca : Totti e Ilary Blasi: guerra per gli alimenti. Lei vuole 20mila euro al mese per sé e 17mila per i f - borso78 : @rulajebreal Giornalismo d'inchiesta ad altissimo livello. A quando un articolo sulla separazione tra Totti e la Blasi? - SoniaOranges : Totti e Ilary Blasi, guerra per gli alimenti: lei vuole 20mila euro al mese per sé e 17mila per i figli, lui ne off… - CorriereCitta : #Totti-Blasi, lei chiede 37 mila euro di alimenti, lui dice no: le ultime 'news' sulla fine del matrimonio - angiuoniluigi : RT @repubblica: Totti, Ilary Blasi e gli alimenti: lei chiede 37 mila euro, lui dice no. Il giallo delle borsette [di Olivia Dabbene] https… -