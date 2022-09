Torino verso il Napoli, le scelte in attacco: Miranchuk verso una maglia da titolare (Di venerdì 30 settembre 2022) Potrebbe essere Aleksej Miranchuk la mossa a sorpresa di Ivan Juric per la partita di domani del suo Torino contro il Napoli. Il trequartista... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Potrebbe essere Aleksejla mossa a sorpresa di Ivan Juric per la partita di domani del suocontro il. Il trequartista...

AspaMusica : comunque parlando di cose serie, quando sono arrivato a Torino a Giugno la birra da 66 nel market sotto casa costav… - StabiaChannel : #NapoliCalcio #Verso Napoli - Torino, Spalletti: «Partita difficile. Dobbiamo ritrovare la continuità di rendimento… - italiaregia : RT @allgoalsnapoli: Nuovo appuntamento con l’informazione il filo diretto di Linea Calcio. Vi proponiamo la trasmissione, andata in onda su… - newsbiella : Il Giandujotto di Torino verso il riconoscimento come prodotto Igp nazionale - IavaroneToni : Verso il Torino: ballottaggi in attacco per Spalletti -