Torino, ritiro a novembre? Ne parla Juric (Di venerdì 30 settembre 2022) A metà novembre il campionato di serie A si fermerà per lasciare spazio al Mondiale in Qatar e riprenderà a gennaio. Un... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) A metàil campionato di serie A si fermerà per lasciare spazio al Mondiale in Qatar e riprenderà a gennaio. Un...

GoalItalia : Infortunio per Miretti con l'Under 21: trauma alla caviglia destra per il centrocampista della Juve che lascia il r… - tom_freni : RT @ToroGoal: ??Le parole di Ivan #Juric pre #NapoliTorino: “Per un ritiro durante il Mondiale ci stiamo confrontando anche con le altre squ… - vendesizzo : RT @ToroGoal: ??Le parole di Ivan #Juric pre #NapoliTorino: “Per un ritiro durante il Mondiale ci stiamo confrontando anche con le altre squ… - ToroGoal : ??Le parole di Ivan #Juric pre #NapoliTorino: “Per un ritiro durante il Mondiale ci stiamo confrontando anche con le… - sportli26181512 : Torino, si valuta un ritiro a novembre: Un ritiro a novembre quando il campionato sarà fermo per via dei Mondiali i… -