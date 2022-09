Torino, l’ospedale senza medici: il primario del pronto soccorso unico dipendente, tutti gli altri arrivano a gettone (Di venerdì 30 settembre 2022) Accade a Ciriè, nel Torinese: i colleghi arrivano da una cooperativa di Roma. I sindacati: situazione ai limiti Leggi su lastampa (Di venerdì 30 settembre 2022) Accade a Ciriè, nel Torinese: i colleghida una cooperativa di Roma. I sindacati: situazione ai limiti

asi_torino : Ospedale San Giovanni Bosco. Stand di Prevenzione - * Screening per l’epatite C (HC V) ri… - AniefTorino : Nota USR prot. n. 13702.20-09-2022 – “Scuola in Ospedale” e “Istruzione Domiciliare”- Indicazioni operative per la… - AngelaCristof11 : RT @Agenzia_Ansa: Sla, ecco la prima cura per pazienti con mutazioni specifiche. La dimostrazione arriva dai dati di uno studio internazion… - AnmaDambrosio : RT @Ci1812: Adriano Chio’ e’ l’illustre medico, direttore del Centro Regionale Esperto per la SLA dell’Ospedale Molinette della Città della… - MarinaGalfetti : RT @Agenzia_Ansa: Sla, ecco la prima cura per pazienti con mutazioni specifiche. La dimostrazione arriva dai dati di uno studio internazion… -