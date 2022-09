Torino, la mostra dedicata a Frida Kahlo la rassegna al Mastio della Cittadella che riapre al pubblico (Di venerdì 30 settembre 2022) Frida Kahlo approda a Torino . Curata da Vincenzo Sanfo, Maria Rosso, Antonio Toribio Arévalo Villalba, Milagros Ancheita, Alejandra Matiz e Sergio Uribe, la mostra 'Frida Kahlo - Il Caos Dentro' ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022)approda a. Curata da Vincenzo Sanfo, Maria Rosso, Antonio Toribio Arévalo Villalba, Milagros Ancheita, Alejandra Matiz e Sergio Uribe, la- Il Caos Dentro' ...

lagenda70889069 : Casa Carena a Rivoli: la presentazione della Guida “Torino insolita e segreta” APPUNTAMENTI, Primo Piano, carena, m… - RaiperilSociale : ??JOB FILM DAYS 2022 - Arte e Cinema raccontano il lavoro. A Torino #27settembre - #2ottobre una manifestazione sui… - ilTorineseNews : A Torino la mostra dedicata a Frida Kahlo al Mastio della Cittadella che riapre al pubblico - mikcave : RT @Cecife7: Se siete a Torino e dintorni non fatevi scappare questa mostra sui concerti negli ultimi 100 anni in città. Manifesti stupendi… - Cecife7 : Se siete a Torino e dintorni non fatevi scappare questa mostra sui concerti negli ultimi 100 anni in città. Manifes… -