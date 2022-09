Torino, Juric in conferenza: 'Vorrei che domani portassimo a casa il risultato' (Di venerdì 30 settembre 2022) Ivan Juric, allenatore del Torino, questa mattina ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro il Napoli. Queste le sue parole, riprese dal portale gazzetta.it: ' domani Vorrei proprio che portassimo a casa il risultato. Anche una vittoria non meritata, pur restando il nostro obiettivo quello di fare la prestazione e di giocare bene. È vero, in ... Leggi su 100x100napoli (Di venerdì 30 settembre 2022) Ivan, allenatore del, questa mattina ha parlato instampa della sfida dicontro il Napoli. Queste le sue parole, riprese dal portale gazzetta.it: 'proprio cheil. Anche una vittoria non meritata, pur restando il nostro obiettivo quello di fare la prestazione e di giocare bene. È vero, in ...

Cucciolina96251 : RT @ToroGoal: ??Le parole di Ivan #Juric pre #NapoliTorino:“Noi con #Miranchuk alziamo il tasso tecnico, magari avere lui aiuta anche #Sanab… - Paroladeltifoso : Torino, Juric: “Napoli tra le squadre che giocano meglio. Sarà difficile” - sportli26181512 : Probabili formazioni Napoli-Torino: aggiornamenti: Spalletti deve valutare Politano, Juric lancia Sanabria dal 1'… - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Juric carica il Toro: 'Contro il Napoli conta solo il risultato' #NapoliTorino - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Kvaratskhelia è il pericolo numero uno per il Torino, Juric ha in mente tre opzioni per provare ad ingabbiar… -