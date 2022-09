sportli26181512 : Torino, Djidji promosso da Juric: ora il rinnovo: Nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Torino, il tecnic… - TuttoQuaNews : RT @tuttosport: Difesa #Torino: #Djidji certezza, ballottaggio #Buongiorno-#Schuurs ?? - tuttosport : Difesa #Torino: #Djidji certezza, ballottaggio #Buongiorno-#Schuurs ?? - Luxgraph : Difesa Toro: Djidji certezza, ballottaggio Buongiorno-Schuurs - tom_freni : RT @ToroGoal: ??Le parole di Ivan #Juric pre #NapoliTorino: “Non ho ancora deciso la difesa di domani. Devo vedere come sta #Rodriguez. #Dji… -

Calciomercato.com

Spalletti(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic;, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric Tutte le news sul calciomercato Napoli e ...... a protezione di Alex Meret; nelinvece il ballottaggio in difesa riguarda Buongiorno,e Ricardo Rodriguez, quest'ultimo titolare nella Svizzera che ha evitato la retrocessione in Lega ... Torino, Djidji promosso da Juric: ora il rinnovo Ivan Juric, allenatore granata, ha ancora diversi dubbi in vista della sfida contro il Napoli di domani, soprattutto a causa delle condizioni fisiche dei nazionali: “Dalle parole del tecnico croato da ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...