Tiro a volo | Mondiali Osijek 2022 | oro a squadre per l’Italia femminile del trap | bronzo al maschile

(Di venerdì 30 settembre 2022) Termina il Mondiale per la specialità della Fossa Olimpica della gara a, con la vittoria della Squadradicapitanata dal Direttore Tecnico, Albano Pera: battuto il terzetto finlandese in una finale thrilling decisa allo shoot-off. Il trio azzurro composto da Alessia Iezzi, Giulia Grassia e Jessica Rossi ha conquistato l’accesso alla finale dominando la fase di qualificazione con il risultato di 214 su 225 piattelli a disposizione e ha poi faticato non poco in finale contro la Finlandia, rappresentata da Satu Makela-Nummela, Noora Antikainen e Veromaa Mopsi, e qualificatosi secondi con 204/225. La finale è stata in bilico fino alla fine quando sul punteggio di 5 a 5 è stato lo shoot-off a decretare vincitori e vinti: niente sbagliato dalle Azzurre, mentre le avversarie hanno mancato il primo piattello ...

