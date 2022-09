Tiro a volo, Mondiali 2022: Italia, oro al femminile e bronzo al maschile nelle prove a squadre seniores di trap (Di venerdì 30 settembre 2022) L’Italia del trap saluta i Mondiali 2022 di Tiro a volo, in corso di svolgimento a Osijek, con altre due medaglie, arrivate nei concorsi a squadre seniores. La formazione composta da Giulia Grassia, ieri oro nel Mixed Team con Mauro De Filippis, Jessica Rossi e Alessia Iezzi si è dapprima distinta vincendo le qualifiche con lo score di 214/225, poi si è andata a prende l’oro nel Gold Medal Match battendo allo shoot off, dopo il 5-5 dei piattelli regolamentari, la Finlandia (3-0 allo spareggio), di Veromaa, Antikainen e Makela-Nummela; in un contest che ha visto l’Australia di Skinner, Smith e Scanlan battere 6-4 la Cina per il bronzo. Il trio costituito da Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari e Marco Correzzola invece, nella gara ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) L’delsaluta idi, in corso di svolgimento a Osijek, con altre due medaglie, arrivate nei concorsi a. La formazione composta da Giulia Grassia, ieri oro nel Mixed Team con Mauro De Filippis, Jessica Rossi e Alessia Iezzi si è dapprima distinta vincendo le qualifiche con lo score di 214/225, poi si è andata a prende l’oro nel Gold Medal Match battendo allo shoot off, dopo il 5-5 dei piattelli regolamentari, la Finlandia (3-0 allo spareggio), di Veromaa, Antikainen e Makela-Nummela; in un contest che ha visto l’Australia di Skinner, Smith e Scanlan battere 6-4 la Cina per il. Il trio costituito da Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari e Marco Correzzola invece, nella gara ...

