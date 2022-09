The Last Movie Stars, la speciale docu-serie HBO al centro della Festa del Cinema di Roma (Di venerdì 30 settembre 2022) Sarà presentata in anteprima alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma The Last Movie Stars, la nuova docu-serie HBO Max. Lo show si avvale della regia di Ethan Hawke ed è prodotto da Martin Scorsese: ecco cosa aspettarsi dallo speciale, in arrivo alla kermesse nostrana. Un’epica storia in sei episodi che celebra una delle grandi coppie Hollywood: Paul Newman e Joanne Woodward. L’indimenticata coppia, tra le più amate del Cinema, è stata inoltre scelta come protagonista del poster per la 17° edizione della Festa del Cinema di Roma. La serie approderà in anteprima all’attesissima ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 settembre 2022) Sarà presentata in anteprima alla diciassettesima edizionedeldiThe, la nuovaHBO Max. Lo show si avvaleregia di Ethan Hawke ed è prodotto da Martin Scorsese: ecco cosa aspettarsi dallo, in arrivo alla kermesse nostrana. Un’epica storia in sei episodi che celebra una delle grandi coppie Hollywood: Paul Newman e Joanne Woodward. L’indimenticata coppia, tra le più amate del, è stata inoltre scelta come protagonista del poster per la 17° edizionedeldi. Laapproderà in anteprima all’attesissima ...

