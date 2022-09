The Callisto Protocol, il nuovo trailer regala un primo sguardo al personaggio di Karen Fukuhara (Di venerdì 30 settembre 2022) Il nuovo trailer di 'The Callisto Protocol' mostra per la prima volta il personaggio precedentemente annunciato di Karen Fukuhara. The Callisto Protocol è un gioco horror coperto di mistero molto simile a Dead Space, gioco a cui è maggiormente ispirato, e il nuovo trailer, rilasciato proprio in queste ore, mostra per la prima volta il personaggio precedentemente annunciato di Karen Fukuhara. L'attrice, nota soprattutto per il suo ruolo in The Boys, interpreta in The Callisto Protocol il ruolo di Danny Nakamura, leader di un gruppo della resistenza all'interno del gioco che è anche imprigionato con il protagonista, il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 settembre 2022) Ildi 'The' mostra per la prima volta ilprecedentemente annunciato di. Theè un gioco horror coperto di mistero molto simile a Dead Space, gioco a cui è maggiormente ispirato, e il, rilasciato proprio in queste ore, mostra per la prima volta ilprecedentemente annunciato di. L'attrice, nota soprattutto per il suo ruolo in The Boys, interpreta in Theil ruolo di Danny Nakamura, leader di un gruppo della resistenza all'interno del gioco che è anche imprigionato con il protagonista, il ...

