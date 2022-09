Terzo valico, raffica di assoluzioni. L'affondo di Renzi: "Giustizialisti chiederanno scusa?" (Di venerdì 30 settembre 2022) Il processo sul Terzo sul Terzo valico, celebrato a Genova per turbativa d'asta, si chiude con venti assoluzioni e sette condanne minori. L'ex premier contro l'ondata giustizialista che aveva segnato la vicenda Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Il processo sulsul, celebrato a Genova per turbativa d'asta, si chiude con ventie sette condanne minori. L'ex premier contro l'ondata giustizialista che aveva segnato la vicenda

matteorenzi : E anche oggi uno scandalo che riguarda le infrastrutture in Italia finisce con un’assoluzione. Assolti oggi a Genov… - raffaellapaita : Dopo anni di attesa e gogna mediatica arrivano le assoluzioni per Pietro Salini e molti altri sul Terzo Valico. Bis… - Marsca8 : RT @raffaellapaita: Dopo anni di attesa e gogna mediatica arrivano le assoluzioni per Pietro Salini e molti altri sul Terzo Valico. Bisogna… - lapalisse6 : @D_Daline_99 @matteorenzi 'Assolti oggi a Genova sul terzo valico Pietro Salini, Ercole Incalza e molti altri.' non… - ddgiusto : RT @raffaellapaita: Dopo anni di attesa e gogna mediatica arrivano le assoluzioni per Pietro Salini e molti altri sul Terzo Valico. Bisogna… -