Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha confessa a Demir che Adnan non è suo figlio! E lui... (Di venerdì 30 settembre 2022) Nelle nuove puntate di Terra Amara Zuleyha arriva ad ammettere a Demir che, in verità, il piccolo Adnan non è suo figlio. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche della telenovela! Leggi su comingsoon (Di venerdì 30 settembre 2022) Nelle nuove puntate diarriva ad ammettere ache, in verità, il piccolonon è suo figlio. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano ledella telenovela!

Alessan06051964 : @MasterAb88 Terra amara non c’è Ma la mia tv appena finisce la soap si spegne non vuole nemmeno sentire la sigla d… - ZeusMega : @Federic01996 @QuiMediaset_it Nonostante mi piaccia un altro domani, trovo inutile mettere una soap per 15 minuti d… - twittaminemo : @MasterAb88 @QuiMediaset_it E se inserissero Terra amara sia alle 14:10 che alle 16:55? - Ioballodasola : RT @Dedalus12470353: L. Gluck La luminosità del giorno diventa la luminosità della notte; il fuoco diventa lo specchio. La mia amica terr… - Gio55981465 : RT @Gi01992: @Anna50732053 @pomeriggio5 @carmelitadurso @QuiMediaset_it Accorci le strisce e metti di nuovo Terra Amara Oppure anticipi Pom… -