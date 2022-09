Tensione nel Centrodestra. Salvini reclama spazio ma ottiene solo l’altolà di Tajani. Il forzista avvisa il Capitano: “Il futuro Governo lo decide il prossimo premier” (Di venerdì 30 settembre 2022) Al di là delle rassicurazioni sul fatto che la coalizione di Centrodestra è più unita che mai e che darà vita a un Governo solido, qualcosa in realtà sembra già scricchiolare. Non è un mistero che Matteo Salvini, nel disperato tentativo di recuperare consensi e calmare la faida interna alla Lega, sta cercando spazio nell’esecutivo che verrà ma le sue mosse che stanno creando frizioni, hanno già messo in allerta gli alleati. A lasciarlo intendere, in un’intervista al Corriere della Sera, è il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani secondo cui “per quanto ci riguarda Salvini può fare quello che preferisce, poi deciderà il futuro presidente del consiglio”. Il Capitano dissimula tensioni e racconta la sua verità Parole a cui sembra ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Al di là delle rassicurazioni sul fatto che la coalizione diè più unita che mai e che darà vita a unsolido, qualcosa in realtà sembra già scricchiolare. Non è un mistero che Matteo, nel disperato tentativo di recuperare consensi e calmare la faida interna alla Lega, sta cercandonell’esecutivo che verrà ma le sue mosse che stanno creando frizioni, hanno già messo in allerta gli alleati. A lasciarlo intendere, in un’intervista al Corriere della Sera, è il coordinatore di Forza Italia Antoniosecondo cui “per quanto ci riguardapuò fare quello che preferisce, poirà ilpresidente del consiglio”. Ildissimula tensioni e racconta la sua verità Parole a cui sembra ...

ignaziocorrao : Nel frattempo l'Italia schiera navi e robot a difesa dei #gasdotti dopo l'esplosione di #NordStream2, Da ieri raddo… - GennaroBeninca1 : La TV polacca ha fatto vedere come gli UAV (droni) possono volare sott'acqua e far sabotaggi. Infatti è un sabotagg… - PepperFlower : @marpipro @Kore_1993 un FFOO che nel momento di massima tensione disconosce le leggi che è pagato per far rispettar… - celati_andrea : Il pensiero è onesto, perché stigmatizza gli ipocriti, traditori in sostanza, che deturpato la sacralità dei luogh… - drewscop : @IlPetrolier3 Sei stato fin troppo buono, per me è un disastro su tutta la linea, se nella prima parte quantomeno u… -