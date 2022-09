Tennistavolo, Mondiali a squadre 2022: prime partite in Cina, l’Italia guarda al match contro il Brasile (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono iniziati ufficialmente in quel di Chengdu (Cina) i Mondiali a squadre di Tennistavolo, competizione che ci terrà compagnia nelle prossime due settimane. Non sono mancate le emozioni quest’oggi al High Technology Zone Sports Center, stadio scelto per tutte le competizioni. Iniziamo dal tabellone maschile con la sconfitta della Thailandia per 2 a 3 ad opera degli USA. Il gruppo 1 ha regalato uno degli incontri più spettacolari del day-1 insieme all’affermazione da parte della Polonia, a segno per 3 a 2 sull’Inghilterra (gruppo 6). Nel programma odierno è da segnalare anche i successi di Slovenia (gruppo 1), Germania (gruppo 2), Francia (gruppo 2), Giappone (gruppo 3), Hong Kong (gruppo 3), Egitto (gruppo 4), Corea del Sud (gruppo 4), Svezia (gruppo 5), Brasile (gruppo 6) e Portogallo (gruppo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono iniziati ufficialmente in quel di Chengdu () idi, competizione che ci terrà compagnia nelle prossime due settimane. Non sono mancate le emozioni quest’oggi al High Technology Zone Sports Center, stadio scelto per tutte le competizioni. Iniziamo dal tabellone maschile con la sconfitta della Thailandia per 2 a 3 ad opera degli USA. Il gruppo 1 ha regalato uno degli incontri più spettacolari del day-1 insieme all’affermazione da parte della Polonia, a segno per 3 a 2 sull’Inghilterra (gruppo 6). Nel programma odierno è da segnalare anche i successi di Slovenia (gruppo 1), Germania (gruppo 2), Francia (gruppo 2), Giappone (gruppo 3), Hong Kong (gruppo 3), Egitto (gruppo 4), Corea del Sud (gruppo 4), Svezia (gruppo 5),(gruppo 6) e Portogallo (gruppo ...

zazoomblog : Tennistavolo Mondiali a squadre 2022: Hong Kong-Italia 3-0. Azzurre sconfitte all’esordio - #Tennistavolo… - OA_Sport : Esordio amaro per le azzurre nella rassegna iridata - OA_Sport : Le avversarie delle azzurre - OA_Sport : La prossima rassegna iridata varrà come qualificazione olimpica - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Pongiste in Cina ???? per i Mondiali di #tennistavolo a squadre. ?? Dal 30 settembre al 9 ottobre a Chengdu Nicole Arlia, Giorg… -