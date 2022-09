Tennistavolo, Mondiali a squadre 2022: Hong Kong-Italia 3-0. Azzurre sconfitte all’esordio (Di venerdì 30 settembre 2022) Oggi, venerdì 30 settembre, sono scattati i Mondiali a squadre 2022 di Tennistavolo, in programma a Chengdu, in Cina, fino a domenica 9 ottobre: l’Italia femminile di Giorgia Piccolin, Nicole Arlia e Debora Vivarelli, agli ordini del tecnico federale Elena Timina, è stata sconfitta nel primo match del Gruppo 3 da Hong Kong per 0-3. Troppo forte per le Azzurre la rappresentativa di Hong Kong, che può contare su Doo Hoi Kem, Lee Ho Ching, Zhu Chengzhu, Ng Wing Nam e Soo Wai Yam Minnie, con le prime tre che sono state schierate oggi: l’Italia ha portato a casa soltanto un set sui dieci disputati nei tre incontri. Nel primo incontro Doo Hoi Kem ha battuto Debora Vivarelli col punteggio di 3-0 (5, 10, 5), ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Oggi, venerdì 30 settembre, sono scattati idi, in programma a Chengdu, in Cina, fino a domenica 9 ottobre: l’femminile di Giorgia Piccolin, Nicole Arlia e Debora Vivarelli, agli ordini del tecnico federale Elena Timina, è stata sconfitta nel primo match del Gruppo 3 daper 0-3. Troppo forte per lela rappresentativa di, che può contare su Doo Hoi Kem, Lee Ho Ching, Zhu Chengzhu, Ng Wing Nam e Soo Wai Yam Minnie, con le prime tre che sono state schierate oggi: l’ha portato a casa soltanto un set sui dieci disputati nei tre incontri. Nel primo incontro Doo Hoi Kem ha battuto Debora Vivarelli col punteggio di 3-0 (5, 10, 5), ...

