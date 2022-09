Tennis: Torneo Sofia. Sinner è il terzo semifinalista (Di venerdì 30 settembre 2022) L'altoatesino, bi - campione in carica, si impone in due set su Vukic Sofia (BULGARIA) - Jannik Sinner è il terzo semifinalista nel "Sofia Open", Torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) L'altoatesino, bi - campione in carica, si impone in due set su Vukic(BULGARIA) - Jannikè ilnel "Open",ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro ...

Coninews : GRANDE LORENZO!!! ?? A Metz Lorenzo #Sonego batte in finale Alexander Bublik 7-6(3) 6-2 e si aggiudica il terzo tor… - robertovigg69 : Lorenzo #Musetti è in semifinale al Sofia Open, il torneo Atp 250 di #tennis che si gioca in Bulgaria. Il tennista… - CorriereUmbria : Tennis, Musetti e Sinner conquistano le semifinali del torneo Sofia Open #tennis #sinner #musetti #sofia #bulgaria… - LinkCampus : ??La #solidarietà scende in campo con il Torneo VIP organizzato da #PlOpentournaments. Vieni a giocare questa parti… - RobertaFazio7 : RT @giomalago: Terzo torneo #ATP della carriera, il primo sul cemento. Lorenzo #Sonego si aggiudica il #MoselleOpen, superando in finale Bu… -