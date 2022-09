Tennis: Torneo Sofia. Musetti approda in semifinale, sfida a Huesler (Di venerdì 30 settembre 2022) L'azzurro elimina nei quarti il tedesco Struff e ora attende lo svizzero Sofia (BULGARIA) - Lorenzo Musetti approda in semifinale nel "Sofia Open", Torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) L'azzurro elimina nei quarti il tedesco Struff e ora attende lo svizzero(BULGARIA) - Lorenzoinnel "Open",ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 ...

