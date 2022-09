Tale e quale show | Viola come il mare o Rambo? La tv del 30 settembre

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 settembre 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 30su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione di “”, condotto da Carlo Conti. Saranno 12 i concorrenti che si dovranno cimentare in delle interpretazioni di alcuni dei brani più famosi, sia del passato che del momento: Ecco i nomi: Elena Ballerini: conduttrice televisiva, cantante ed inviata per il programma tv Citofonare, ma soprattutto per Mezzogiorno in famiglia; Rosalinda Cannavò: attrice, conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip durante l’edizione del 2020/2021; Andrea Dianetti: attore, doppiatore ed ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2006; Claudio Lauretta: imitatore a Zelig, Striscia la Notizia ed Italia’s Gotnt; Samira Lui: modella, terza classificata a Miss Italia nel 2017 e ...