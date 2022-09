Tale e Quale Show, Malgioglio ‘massacra’ la Marini versione Britney Spears: «Avrei preferito un colpo in testa che ascoltare questa agonia» – Video (Di venerdì 30 settembre 2022) Valeria Marini - Tale e Quale Più che stellare, l’esordio di Valeria Marini a Tale e Quale Show è completamente da dimenticare. Dopo essersi calata nei panni di Britney Spears per danzare e cantare sulle note di Toxic, la Showgirl sarda è stata giustamente massacrata dal giurato Cristiano Malgioglio, il Quale non ha esitato a definire terribile la sua performance. “Mamma mia, io Avrei preferito un colpo in testa che ascoltare questa agonia“ ha esordito Malgioglio dopo aver visto la Marini nei panni di Britney ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 settembre 2022) ValeriaPiù che stellare, l’esordio di Valeriaè completamente da dimenticare. Dopo essersi calata nei panni diper danzare e cantare sulle note di Toxic, lagirl sarda è stata giustamente massacrata dal giurato Cristiano, ilnon ha esitato a definire terribile la sua performance. “Mamma mia, iouninche“ ha esorditodopo aver visto lanei panni di...

