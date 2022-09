Tale e Quale Show 2022 | anticipazioni prima puntata 30 settembre | cast e imitazioni di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 settembre 2022) L’attesa è finita. Questa sera su Rai 1, a partire dalle 21.30 circa (subito dopo il classico appuntamento con i Soliti Ignoti di Amadeus) andrà in onda il programma più camaleontico di sempre:, giunto alla sua dodicesima edizione. Alla conduzione Carlo Conti, protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo che si metteranno in gioco, alla prova e saliranno sul palco imitando i big della musica italiana (e non solo). Riusciranno a convincere i tre giudici, cioè Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello? Chi sono i concorrenti di? Tutto pronto per unben assortito, pronto a mettersi in gioco. Gli artisti che saliranno sul palco, dallo studio 5, saranno: Elena Ballerini Rosalinda ...