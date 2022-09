Sviluppo sostenibile nel PTOF 2022-23, i temi della transizione ecologica e come insegnarli con RiGenerazione Scuola – Corso online completo (Di venerdì 30 settembre 2022) RiGenerazione Scuola è il Piano del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e nell’attuazione dei percorsi di educazione allo Sviluppo sostenibile previsti dall’insegnamento dell’educazione civica. Con l’articolo 10 del D. Lgs 8 novembre 2021 n. 196 il Piano entra a far parte dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Nella fase di elaborazione del Piano dell’offerta formativa per il triennio 2022-2025 le scuole potranno inserire, a partire dal mese di settembre 2022, nel curricolo di istituto, le attività relative ai temi della transizione ecologica e culturale ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 settembre 2022)è il Piano del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU pensato per accompagnare le scuole nellae culturale e nell’attuazione dei percorsi di educazione alloprevisti dall’insegnamento dell’educazione civica. Con l’articolo 10 del D. Lgs 8 novembre 2021 n. 196 il Piano entra a far parte dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Nella fase di elaborazione del Piano dell’offerta formativa per il triennio-2025 le scuole potranno inserire, a partire dal mese di settembre, nel curricolo di istituto, le attività relative aie culturale ...

orizzontescuola : Sviluppo sostenibile nel PTOF 2022-23, i temi della transizione ecologica e come insegnarli con RiGenerazione Scuol… - RonzulliL : @lifegate IL #changeclimatico NON È CAUSATO DALL'UOMO. LA RIDUZIONE DEI GHIACCIAI, SICCITÀ, ECC. SONO FASI CICLICHE… - StefanoDoria36 : @rinnovabiliit @circonomia DITELO A N4Z1 GATES, SOROS, E COMBRICCOLA CRIMINALE, BLACKROCK E VANGUARD CHE STANNO DIE… - ccarolv_v : @rinnovabiliit @circonomia DITELO A N4Z1 GATES, SOROS, E COMBRICCOLA CRIMINALE, BLACKROCK E VANGUARD CHE STANNO DIE… - AureliMarta : @lifegate IL #changeclimatico NON È CAUSATO DALL'UOMO. LA RIDUZIONE DEI GHIACCIAI, SICCITÀ, ECC. SONO FASI CICLICHE… -