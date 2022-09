Susanna Messaggio | chi è il marito Giorgio Olivieri | età | lavoro | figli e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 settembre 2022) Torna, per concludere al meglio la settimana, l’appuntamento fisso e imperdibile con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la presentatrice e attrice, che si racconterà senza filtri: dalla carriera all’amore per il suo terzo e attuale. I matrimoni diprima di conoscere l’attuale, intervistata da Caterina Balivo negli studi della trasmissione Vieni da me, qualche tempo fa si è raccontata a cuore aperto. Ha ripercorso l’infanzia difficile, l’amore per un italo-austriaco di 10 anni più grande, il matrimonio avventato con lui. “L’ho sposato, non sapevo neanche cosa ...