Supplenze Gae e Gps, "torniamo alle convocazioni in presenza". Parte la petizione

Le segreterie provinciali di Palermo dei sindacati FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, Snals Confsal e FGU GIlda Unams lanciano una petizione in favore dei precari storici penalizzati dall'algoritmo che regola le Supplenze da Gae e Gps.

