Storia di Michelle, la più giovane Sindaca d'Italia (Di venerdì 30 settembre 2022) Con Becoming a Citizen la fotografa Isabella Franceschini ha raccontato l'esperienza di una ragazza che a 15 anni è entrata nel Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. Obiettivo: cambiare l'Italia, a partire dall'ambiente. La mostra al Festival della Fotografia Etica di Lodi fino al 23 ottobre Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 settembre 2022) Con Becoming a Citizen la fotografa Isabella Franceschini ha raccontato l'esperienza di una ragazza che a 15 anni è entrata nel Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. Obiettivo: cambiare l', a partire dall'ambiente. La mostra al Festival della Fotografia Etica di Lodi fino al 23 ottobre

GiornalismoI : Michelle Pfeiffer dice addio a Coolio, l’autore della colonna sonora di ‘Dangerous Minds’ L’americano Coolio è sta… - lucianadc90 : Ma questi ragazzi che entrano nelle sette non hanno mai letto da qualche parte la storia di Michelle Hunziker? #chilhavisto - IOdonna : Lo sapevate che c'ha provato anche Uma Thurman? - NerdVision_it : ? SERIE/ FILM SCI-FI Ottobre 2022 ? EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE sfida il multiverso Marvel con una storia c… - mvalente2408 : @lareginaderoma Brava vuole copiare la storia de Michelle,ma con quest'ultima abbiamo conosciuto i componenti che l… -