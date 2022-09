STORCHI CAVALIERI LAVORO E-R | ' ORA SERVE STABILITA' E CONTINUITA' PER IL NOSTRO PAESE'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) (30/9/22) - Le elezioni del 25 settembre hanno colto l'Italia in una condizione di particolare disagio causato dalla pandemia, dalla gravissima crisi energetica e dalla prospettiva di una crisi economica destinata a manifestarsi compiutamente nell'ormai prossimo 2023. L'esito elettorale è comunque chiaro e, secondo Fabio, "rappresenta un segnale di speranza perché – a prescindere dalla parte politica che ha vinto – siamo finalmente in presenza di una solida maggioranza. Un dato, quest'ultimo, che garantisce stabilità politica, premessa indispensabile per progettare e attuare un programma di legislatura"., presidente del Gruppo Emiliano Romagnolo deidel, già presidente di Federmeccanica, ritiene che per il nuovo governo: "Sarà indispensabile sviluppare una duplice linea d'azione che ...