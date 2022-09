Stoltenberg | “La Nato non riconoscerà mai le annessioni di Putin È un furto di terra illegale”

(Di venerdì 30 settembre 2022) “I Paesi dellanon riconosceranno mai ledei territori ucraini alla Russia. Lanon è parte del conflitto ma proseguirà nella sua assistenza necessaria a Kiev”. Così in un’affollata conferenza stampa a Bruxelles, Jens, segretario generale dell’Alleanza Atlantica. A poche ore dalla firme didei trattati di annessione delle quattro regioni occupate dalle forze di Mosca, dopo i referendum giudicati una farsa dalla Ue.: ledisono illegali Il numero uno dellaha parlato diillegali e di pericolosa escalation di Mosca. “Il presidenteora ha rivendicato più regioni dell’Ucraina come parte della Russia. Questo è il più ...

davcarretta : Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: 'Donetsk è Ucraina, Luhansk è Ucraina, Kherson è Ucraina e Z… - davcarretta : Stoltenberg: se accettassimo il ricatto e l'intimidazione nucleare di Putin, i pericoli per la Nato nel 'lungo peri… - davcarretta : Stoltenberg su minaccia nucleare di Putin: 'L'Ucraina ha il diritto di riprendere i territori occupati dalle forz… - AntonioRosania2 : RT @agambella: La NATO parla attraverso il segretario Stoltenberg e condanna l'annessione delle quattro regioni ucraine alla Russia, ribade… - anto_galli4 : RT @Lukyluke311: Ora NON POSSIAMO accettare l'Ucraina nella NATO - Stoltenberg -

Lo ha detto il segretario generale dellaJens. L'appello di Biden 'Chiedo con urgenza a tutta la comunità internazionale di condannare l'annessione illegale da parte della Russia e ...Stante l'impossibilità di aggirare le procedure basate sul consenso di tutti i membri dell'Alleanza, che finora è sempre mancato per includere l'Ucraiana, il segretario della, Jens, ...Lo assicura il segretario generale dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (Nato), Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa di riposta alla firma dei trattati di annessione alla ...Così il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una dichiarazione alla stampa nella sede dell’Alleanza atlantica. «E’ il 15% del territorio ucraino, un’area grande più o meno quanto il ...