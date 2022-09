Stefania Orlando si schiera con Marco Bellavia | “Mi sarebbe piaciuto essere lì”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 30 settembre 2022)è stata un’indiscussa protagonista del Grande Fratello Vip 5. Ancora sui social ha un grandissimo seguito pur non essendo onnipresente in televisione, gode sempre di una certa autorevolezza. Pertanto, quando nel corso del tempo, si è espressa sui nuovi inquilini della Casa più spiata d’Italia, in tanti hanno prestato attenzione alle sue parole. Quest’oggi è intervenuta sui social dopo aver visto quanto successo adurante la scorsa puntata del reality show di Canale 5. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le parole dicontro i vipponi: La “Stefy”, così come gli utenti web amano chiamarla si è sempreta a favore delle persone che percepiva più indifese. Durante la sua permanenza nel ...