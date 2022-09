Stadio Milano, Scaroni: “La capienza sarà tra i 60 e 70 mila posti. Non ci sarà il terzo anello” (Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente del milan, Paolo Scaroni, ha parlato a margine dell’evento con il Premium Partner BMW, del progetto del nuovo Stadio nell’aria di San Siro. “Non abbiamo ancora deciso niente, ma stiamo riflettendo su una capienza tra i 60 e i 70 mila posti. Quello che è sicuro è il voler fare due anelli e non tre, per varie ragioni, in particolare per il fatto che dal terzo anello non si vedono bene le partite. Siamo in una fase di ragionamento e siamo incoraggiati nelle nostre scelte dal fatto che lo Stadio in questa stagione è più pieno del solito”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente deln, Paolo, ha parlato a margine dell’evento con il Premium Partner BMW, del progetto del nuovonell’aria di San Siro. “Non abbiamo ancora deciso niente, ma stiamo riflettendo su unatra i 60 e i 70. Quello che è sicuro è il voler fare due anelli e non tre, per varie ragioni, in particolare per il fatto che dalnon si vedono bene le partite. Siamo in una fase di ragionamento e siamo incoraggiati nelle nostre scelte dal fatto che loin questa stagione è più pieno del solito”. SportFace.

