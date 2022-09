Sport: Sport for All in Vaticano con Papa Francesco, Cozzoli firma il manifesto finale (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - Il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ha partecipato alla cerimonia conclusiva del convegno internazionale “Sport for all” in Vaticano, nell'aula Paolo VI, alla presenza di Papa Francesco. Prima della firma sul manifesto finale insieme con tutte le autorità politico-Sportive, salutando il Santo Padre, Cozzoli gli ha illustrato la mission di Sport e Salute per lo Sport di tutti e per tutti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - Il presidente e amministratore delegato die Salute, Vito, ha partecipato alla cerimonia conclusiva del convegno internazionale “for all” in, nell'aula Paolo VI, alla presenza di. Prima dellasulinsieme con tutte le autorità politico-ive, salutando il Santo Padre,gli ha illustrato la mission die Salute per lodi tutti e per tutti.

