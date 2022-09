Sport: Ics, firmata in Vaticano alla presenza del Papa la dichiarazione che guarda al futuro (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - Nell'Aula Nuova del Sinodo in Vaticano, durante il Summit Internazionale “Sport for all – cohesive, accessible and tailored to each person” l'Istituto per il Credito Sportivo alla presenza di Papa Francesco ha firmato, insieme a numerose altre Istituzioni ed Enti, la dichiarazione che invita il mondo dello Sport a guardare al futuro facendo proprie tre caratteristiche fondamentali: coesione, accessibilità ed essere a misura di ogni persona. La prima per evidenziare la necessità di ridurre il gap tra lo Sport di base e lo Sport professionistico, nella convinzione che l'unità dello Sport è un valore da salvaguardare e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - Nell'Aula Nuova del Sinodo in, durante il Summit Internazionale “for all – cohesive, accessible and tailored to each person” l'Istituto per il CreditoivodiFrancesco ha firmato, insieme a numerose altre Istituzioni ed Enti, lache invita il mondo dellore alfacendo proprie tre caratteristiche fondamentali: coesione, accessibilità ed essere a misura di ogni persona. La prima per evidenziare la necessità di ridurre il gap tra lodi base e loprofessionistico, nella convinzione che l'unità delloè un valore da salvare e ...

