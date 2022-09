Spezia, emergenza infortuni: Gotti ha una grana da risolvere (Di venerdì 30 settembre 2022) Infortunati Spezia, squadra ligure in emergenza in vista dei prossimi impegni: Gotti ora deve risolvere la questione Luca Gotti, tecnico dello Spezia, fa la conta degli assenti, in vista della gara dell’Olimpico contro la Lazio. Dopo la sosta, il tecnico della formazione ligure si trova in emergenza e costretto a cambiare le gerarchie: Kovalenko e Reca saranno sicuramente indisponibili per il match, da valutare invece Hristov e la sua contusione al ginocchio. Saranno però a disposizione Verde – dopo lo stop per un problema all’adduttore -, Maldini e Ferrer, almeno per la panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Infortunati, squadra ligure inin vista dei prossimi impegni:ora devela questione Luca, tecnico dello, fa la conta degli assenti, in vista della gara dell’Olimpico contro la Lazio. Dopo la sosta, il tecnico della formazione ligure si trova ine costretto a cambiare le gerarchie: Kovalenko e Reca saranno sicuramente indisponibili per il match, da valutare invece Hristov e la sua contusione al ginocchio. Saranno però a disposizione Verde – dopo lo stop per un problema all’adduttore -, Maldini e Ferrer, almeno per la panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

