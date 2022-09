Spalletti: «Raspadori sa fare tutto, perciò lo abbiamo pagato tanto» (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel corso della conferenza stampa con cui ha presentato la sfida al Torino, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato dell’exploit di Giacomo Raspadori e di alcune specificità sulla sua posizione in campo. In particolare, gli viene chiesto se l’ex centravanti del Sassuolo faccia più fatica quando è da solo rispetto a quando gioca con un altro centravanti. «Secondo me no. Nel senso: non ha più vantaggio a giocare con un’altra punta per quelle che sono le sue qualità. Dipende dal tipo di partita. Se un avversario pressa forte e non possiamo costruire con qualità abbiamo bisogno di buttarla addosso e Raspa non ha la fisicità di Osimhen o Simeone. Ma se riusciamo a cominciare bene l’azione, non conta il compagno di reparto di Raspadori, l’abbiamo preso apposta perché sa fare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel corso della conferenza stampa con cui ha presentato la sfida al Torino, il tecnico del Napoli Lucianoha parlato dell’exploit di Giacomoe di alcune specificità sulla sua posizione in campo. In particolare, gli viene chiesto se l’ex centravanti del Sassuolo faccia più fatica quando è da solo rispetto a quando gioca con un altro centravanti. «Secondo me no. Nel senso: non ha più vantaggio a giocare con un’altra punta per quelle che sono le sue qualità. Dipende dal tipo di partita. Se un avversario pressa forte e non possiamo costruire con qualitàbisogno di buttarla addosso e Raspa non ha la fisicità di Osimhen o Simeone. Ma se riusciamo a cominciare bene l’azione, non conta il compagno di reparto di, l’preso apposta perché sa...

salvione : Napoli, Spalletti: 'Chi dal 1' tra Raspadori e Simeone? Ci sarà bisogno di tutti' - napolista : #Spalletti: «#Raspadori sa fare tutto, perciò lo abbiamo pagato tanto» «Se ci avesse creato situazioni imbarazzant… - zazoomblog : Napoli Spalletti: 'Ci giochiamo lo scudetto in 7. Nessun infortunato non cambierò. Su Raspadori-Simeone...… - tuttonapoli : Raspadori meglio con una punta accanto? Spalletti: 'Sa fare tutto, abbiamo speso soldi per questo' -