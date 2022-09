Spalletti: «Il talento da solo non basta mai, bisogna essere esecutivi» (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel corso della conferenza stampa con cui ha presentato la sfida al Torino, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è tornato su Milan-Napoli. In particolare, gli è stato chiesto il perché delle dichiarazioni di Domenichini, che ha detto che il tecnico azzurro s’era arrabbiato per alcuni atteggiamenti difensivi della squadra. «Se una persona capace come Pioli dice che hanno giocato una bellissima partita sotto tanti aspetti e che hanno avuto tante occasioni da gol (e che, e che, e che…) allora questo dà ancora più valore alla vittoria. Il valore si acchiappa sempre andando a confrontare con chi hai giocato e con chi hai vinto. Se hai vinto contro il Milan, che ha fatto tante cose benissimo, vuol dire che noi abbiamo fatto altrettanto bene. Sono meriti da dare ai nostri calciatori» Perché si è arrabbiato? «Dal punto di vista mio, dico, per fare una sintesi, che il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel corso della conferenza stampa con cui ha presentato la sfida al Torino, il tecnico del Napoli Lucianoè tornato su Milan-Napoli. In particolare, gli è stato chiesto il perché delle dichiarazioni di Domenichini, che ha detto che il tecnico azzurro s’era arrabbiato per alcuni atteggiamenti difensivi della squadra. «Se una persona capace come Pioli dice che hanno giocato una bellissima partita sotto tanti aspetti e che hanno avuto tante occasioni da gol (e che, e che, e che…) allora questo dà ancora più valore alla vittoria. Il valore si acchiappa sempre andando a confrontare con chi hai giocato e con chi hai vinto. Se hai vinto contro il Milan, che ha fatto tante cose benissimo, vuol dire che noi abbiamo fatto altrettanto bene. Sono meriti da dare ai nostri calciatori» Perché si è arrabbiato? «Dal punto di vista mio, dico, per fare una sintesi, che il ...

