Spalletti con rose rosse in conferenza stampa | il motivo è da brividi!

All'inizio della conferenza stampa pre Napoli-Torino, Luciano Spalletti si è reso protagonista di un gesto importantissimo. Il tecnico toscano si è presentato in conferenza con due rose, alla domanda del giornalista che ha chiesto per chi fossero quelle rose Spalletti ha risposto: " Queste rose sono per Mahsa Amini e Elahe Mohammadi". Perché Luciano Spalletti ha voluto dedicare a queste due donne l'inizio della conferenza stampa? proviamo a fare chiarezza. Nelle ultime settimane a Theran, Iran, le donne iraniane stanno facendo una rivoluzione per far rispettare i propri diritti umani e molte sommosse ci sono state ...

