"Sono grillino, ma...". L'elogio di Celentano alla Meloni (Di venerdì 30 settembre 2022) Il cantautore ha apprezzato la leader di FdI per aver accolto la vittoria senza trionfalismi: "Sarà forse questo il nuovo corso politico?" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Il cantautore ha apprezzato la leader di FdI per aver accolto la vittoria senza trionfalismi: "Sarà forse questo il nuovo corso politico?"

SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Sono un grillino, ho tifato per Letta ma…' In un post pubblicato sui social, Celentano dice la sua su Giorgia Meloni: https:/… - infoitcultura : Celentano: sono ancora grillino e ho tifato Letta, ma la Meloni sta dimostrando saggezza - infoitcultura : Celentano: 'Sono grillino, ho tifato Letta ma da Meloni ondata di saggezza' - VincenzoIanno16 : RT @fanpage: 'Sono un grillino, ho tifato per Letta ma…' In un post pubblicato sui social, Celentano dice la sua su Giorgia Meloni: https:/… - LelloChiarello : RT @fanpage: 'Sono un grillino, ho tifato per Letta ma…' In un post pubblicato sui social, Celentano dice la sua su Giorgia Meloni: https:/… -