Sonia Bruganelli parla di Giulia Salemi e confessa: "L'avrei voluta vedere cascare per terra" (Di venerdì 30 settembre 2022) Sonia Bruganelli ci è andata giù pesante nei confronti di Giulia Salemi. Ecco quali sono state le sue parole in una delle sue ultime interviste rilasciate. La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha visto una serie di novità affacciarsi alla prima serata di Canale 5 nel reality più longevo della televisione italiana. Quest'anno via Adriana Volpe, ad affiancare Sonia Bruganelli è la vulcanica cantante Orietta Berti in quella che si preannuncia essere l'edizione più lunga di tutte. New-entry nella squadra di Alfonso Signorini, la vecchia conoscenza Giulia Salemi. Dopo aver partecipato due volte nelle vesti di concorrente, questa volta tocca a lei occuparsi dell'ambito social, scavare tra velenosi tweet in tendenza per capire i punti di vista del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 30 settembre 2022)ci è andata giù pesante nei confronti di. Ecco quali sono state le sue parole in una delle sue ultime interviste rilasciate. La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha visto una serie di novità affacciarsi alla prima serata di Canale 5 nel reality più longevo della televisione italiana. Quest'anno via Adriana Volpe, ad affiancareè la vulcanica cantante Orietta Berti in quella che si preannuncia essere l'edizione più lunga di tutte. New-entry nella squadra di Alfonso Signorini, la vecchia conoscenza. Dopo aver partecipato due volte nelle vesti di concorrente, questa volta tocca a lei occuparsi dell'ambito social, scavare tra velenosi tweet in tendenza per capire i punti di vista del ...

FrancyLap : RT @Esagerataxxx: Tutti che ora apprezzano giustamente Sonia Bruganelli, ma non è che l’anno scorso non fosse altrettanto lucida eh. Per me… - PasqualeMarro : #AdrianaVolpe e #SONIABRUGANELLI tensione alle stelle… - milfland__ : Per me è questo concetto di Sonia Bruganelli???? #gfvip - ilfusebs : Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi - AngoloDV : Sonia Bruganelli: arrivano i retroscena del dopo puntata (FOTO) #gfvip #gfvip7 #soniabruganelli #grandefratello… -