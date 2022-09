Sonia Bruganelli difende Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: “Il branco vuole sbranarlo” (Di venerdì 30 settembre 2022) Basta seguire la diretta del Grande Fratello Vip per capire che Marco Bellavia è il primo vippone ad essere stato preso di mira dal gruppo e questo è stato confermato nella diretta di ieri con la nomination arrivata ai suoi danni. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il pubblico visto che in molti si sono accorti della fragilità dell’ex conduttore di Bim Bum Bam e hanno preso le sue difese soprattutto quando viene attaccato e denigrato dai suoi coinquilini, Charlie Gnocchi in primis. A prendere le sue difese ieri sera è stata Sonia Bruganelli evidenziando in diretta: “Penso che lui nei primi giorni abbia cercato di dare allegria al gruppo, poi si è reso conto che è in un gruppo in cui non gli interessa niente di quello che lui ora sta vivendo, di come si sente, perché è il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Basta seguire la diretta delVip per capire cheè il primo vippone ad essere stato preso di mira dal gruppo e questo è stato confermato nella diretta di ieri con la nomination arrivata ai suoi danni. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il pubblico visto che in molti si sono accorti della fragilità dell’ex conduttore di Bim Bum Bam e hanno preso le sue difese soprattutto quando viene attaccato e denigrato dai suoi coinquilini, Charlie Gnocchi in primis. A prendere le sue difese ieri sera è stataevidenziando in diretta: “Penso che lui nei primi giorni abbia cercato di dare allegria al gruppo, poi si è reso conto che è in un gruppo in cui non gli interessa niente di quello che lui ora sta vivendo, di come si sente, perché è il ...

