Snowboardcross | i convocati dell’Italia per il raduno dello Stelvio | nove azzurri al lavoro

(Di venerdì 30 settembre 2022) In vista del via della stagione 2022-2023 della Coppa del Mondo di, la Nazionale italiana si ritroverà al Passoda lunedì 3 a venerdì 7 ottobre per cinque giorni di allenamenti agli ordini del direttore tecnico Cesare Pisoni. Per questo ritiro, assieme al direttore tecnico degli, a comporre lo staff tecnico saranno Luca Pozzolini, Stefano Pozzolini, Luigi Devizzi, Claudio Fabbri, Sergio Bonaldi, Riccardo Bagliani, Luca Martorelli, Simone Maffioletti e Lorenzo Occhipinti. Sonogli atleti: per il settore maschile ci saranno Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari, Tommaso Leoni e Michele Godino, mentre per quello femminile sono state chiamate Michela Moioli, Francesca Gallina, Raffaella Brutto e Sofia Belingheri. Foto: ...

FISI

Allenamento al Passo dello Stelvio per la squadra di Coppa del Mondo di, dal 7 al 10 giugno. Sul ghiacciaio lombardo sono impegnati i valdostani Omar Visintin , Lorenzo Sommariva , Filippo Ferrari , Matteo Menconi , Tommaso Leoni , Michele Godino , ...In campo maschile l'Italia schiera Niccolò Colturi (classe 2003), Luca Abbati (2002), Federico Podda (2004), Tommaso Fonte (2004) e Matteo Rezzoli (2004) , mentre al femminile sono state selezionate ... Allenamenti allo Stelvio per la squadra di Coppa Europa di snowboardcross