Sky Sport Motori Weekend | Formula 1 GP Singapore, MotoGP Thailandia ma non solo (Di venerdì 30 settembre 2022) In arrivo un fine settimana ricco di emozioni per i Motori su Sky. Fino a domenica 2 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale per il Gran Premio di Thailandia e con il Mondiale F1 per il Gran Premio di Singapore. Domenica alle 10, live dal Chang International Circuit di Buriram, la... Leggi su digital-news (Di venerdì 30 settembre 2022) In arrivo un fine settimana ricco di emozioni per isu Sky. Fino a domenica 2 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale per il Gran Premio die con il Mondiale F1 per il Gran Premio di. Domenica alle 10, live dal Chang International Circuit di Buriram, la...

