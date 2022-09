Skicross | i convocati dell’Italia per gli allenamenti allo Stelvio | undici gli azzurri impegnati

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 settembre 2022) Così come pianificato per glidello snowboardcross, anche la Nazionale italiana di, in vista dell’inizio della stagione 2022-2023 di Coppa del Mondo e Coppa Europa, si ritroverà al lavoro al Passo delloda lunedì 3 a venerdì 7 ottobre. Nel corso dei cinque giorni diil direttore tecnico, Bartolomeo Pala, sarà coadiuvato dai tecnici Siegmar Klotz, Dario Dellantonio, Andrea Tonon, Kevin Marchetto, Alessandro Leso, Alexander Oberhofer e Bianca Parise. Il direttore tecnico ha convocato per questo raduno nel complesso: Dominik Zuech, Federico Tomasoni, Yanick Gunsch, Giacomo Dalmasso, Edoardo Zorzi, Filippo Zamboni, Aiace Smaldore, Simone Cavallar, Jannes Debertol, Rebecca Paoli e Jole Galli. Foto: LaPresse