Silvio Berlusconi, il regalo di compleanno di Marta Fascina solleva qualche polemica: cosa hanno notato nel video (Di venerdì 30 settembre 2022) Silvio Berlusconi ha festeggiato il suo 86esimo compleanno, e sul suo profilo Instagram ufficiale, è apparso un video in ricordo dei festeggiamenti dove la sua dolce metà, Marta Fascina, le ha organizzato una festa a sorpresa. LEGGI ANCHE : — Silvio Berlusconi, gli auguri dei VIP : chi ha festeggiato l'ex Premier con un post o messaggio "Guardate che bella sorpresa che ho ricevuto" ha scritto Berlusconi su Instagram, pubblicando il video della sorpresa dedicata a lui. "Buon compleanno amore, ti amo" si legge su uno striscione di un aeroplano, mentre nel video si vede anche una grossa mongolfiera alzarsi nel cielo e rilasciare improvvisamente una marea di palloncini rossi a forma di cuore. Proprio il particolare dei ...

