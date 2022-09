Silvia Cipriani, l'appello a La Vita in Diretta di Don Valerio sull'ex postina uccisa: 'Se qualcuno ha visto, parli' (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel pomeriggio di mercoledì 28 settmbre, a Montenero Sabino, in provincia di Rieti , sono stati rinvenuti i resti ossei e brandelli di indumenti riconducibili a Silvia Cipriani , l' ex postina ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel pomeriggio di mercoledì 28 settmbre, a Montenero Sabino, in provincia di Rieti , sono stati rinvenuti i resti ossei e brandelli di indumenti riconducibili a, l' ex...

StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Silvia Cipriani: “Non conosceva per niente quella zona, ne avevamo anche parlato”. La moglie del nipote a #chilhavisto… - ore14rai2 : 'Silvia è stata aggredita'. A Ore14 parla il cugino di Silvia Cipriani, i cui resti sono stati ritrovati in un bosc… - chrdioc : Don Valerio sul caso Cipriani: “Silvia è stata uccisa, tutto un depistaggio. Chi sa parli” - Rietilife : Don Valerio sul caso Cipriani: 'Silvia è stata uccisa, tutto un depistaggio. Chi sa parli' - - GiovanniPicus : Silvia Cipriani Secondo me è stata uccisa perché un'anziana non va in un bosco con una macchina poi senza cellulare… -